В Житомирской области молодой мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Житомирской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратилась мать 11-летней девочки, жительница Романовского района, которая и рассказала о происшествии. Как выяснили правоохранители, злоумышленник пошел с девочкой к реке.

"Там силой раздел и пытался изнасиловать. Однако ребенок начал сопротивляться и кричать, что и помешало мужчине. Впоследствии при обследовании у девочки были обнаружены царапины и ссадины на шее и других частях тела. Ей оказана необходимая медицинская помощь", – говорится на сайте.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался 23-летний сосед пострадавшей. По факту преступления начато уголовное производство. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

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