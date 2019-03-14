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В Житомирской области мопед врезался в бетонный столб: есть пострадавшие

Сегодня, 09:57

Водителя мопеда и его пассажирку госпитализировали в больницу

Фото: УНН
В Житомирской области мопед врезался в бетонный столб: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Другие регионы Водителя мопеда и его пассажирку госпитализировали в больницу

В Чудновском районе Житомирской области мопед влетел в бетонную опору. В ДТП травмы получили водитель и пассажирка мопеда, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло вечером 13 марта в поселке Иванополь. По предварительным данным, 45-летний водитель Illusion Soul SS-50 F не справился с управлением, и мопед выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной опорой.

В результате аварии травмы получили водитель мопеда и его 50-летняя пассажирка: их госпитализировали в больницу. Пострадавшие оказались местными жителями.

"Сейчас идет установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, мопед, столб, житомирская область

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