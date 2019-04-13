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В Житомирской области мужчина хотел взорвать жилой дом

Сегодня, 14:29

Мужчина ворвался в дом соседки и открыл газовые конфорки

Фото: Сегодня

Житель Житомирской области закрылся в одной из квартир двухэтажки и угрожал взорвать дом, напустив туда газа. Об этом сообщает Нацполиция области.

Владелица квартиры, 65-летняя женщина, рассказала, что ее сосед напротив ворвался к ней и начал агрессивно себя вести. Мужчина открыл газовые конфорки и сказал, что хочет взорвать дом. Испугавшись его намерений, пенсионерка сбежала из собственного дома. С домов немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение отключили от энерго- и газоснабжения.

Полицейские разговаривали с 39-летним мужчиной в течение нескольких часов, но ничего логического он не высказал. "Зато успел за это время выбросить с балкона часть вещей из дома. Все слова и действия мужчины свидетельствовали о неадекватности состояния", – говорится в сообщении.

Поэтому правоохранители зашли в квартиру с помощью спецсредств.

"Во время общения с соседями мы узнали, что мужчина ранее уже имел психические расстройства в поведении и время от времени проходил курс лечения. Поэтому после задержания его в сопровождении полицейских доставили в медицинское учреждение", – рассказал и.о. начальника ГУНП Артем Лисогор.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или заключение до пяти лет.

"Вопрос вменяемости мужчины решать соответствующая судебно-психиатрическая экспертиза", – прокомментировал начальник Радомышльского отделения полиции Дмитрий Никурадзе.

Ранее в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв . В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Также в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел . Часть здания разрушена, хозяин дома попал в реанимацию.


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Тег взрыв, житомирская область, жилой дом, Нацполиция

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