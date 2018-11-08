В Житомирской области мужчина из-за долга бросил во двор знакомого гранату

Сегодня, 14:33

Из-за взрыва хозяин домовладения получил травмы ног


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В поселке Черняхов Житомирской области полицейские задержали мужчину, который бросил во двор знакомого гранату. В результате взрыва местный жителя получил осколочные ранения ног. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 7 ноября около 1:00. Тогда пострадавший во дворе завершал ремонт своего автомобиля "ВАЗ-2106". Когда он собирался выйти из салона и поставил ноги на землю, произошел взрыв. Мужчину с травмами ног госпитализировали. Как выяснилось, гранату во двор бросил знакомый пострадавшего, местный житель 1979 года рождения. Преступник признает свою вину и утверждает, что пострадавший задолжал ему деньги. Преступника уже задержали.

"По данному факту было начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, не так давно в Днепре задержали мужчину с гранатойСам задержанный утверждал, что отдыхал с товарищем и просто хотел посмотреть на гранату.

Кроме того, ранее в Сумах пьяный мужчина взорвал гранату в ночном клубе. В результате взрыва, который прогремел в 5 часов утра, пострадало семь человек. 
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