В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы

Мужчина собирал "дань" с местных предпринимателей

Фото: СБУ.

В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/654/a92/5c6654a921c5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/654/a92/5c6654a921c5c.jpg 2019-02-15T08:09:00+02:00 Другие регионы Мужчина собирал «дань» с местных предпринимателей

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей, занимающихся реализацией горюче-пастильных материалов. Мужчина вымогал от них ежемесячные "транши" в размере от восьми до десяти тысяч гривен с каждого. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия деятельности предпринимателей. Злоумышленника задержали на рабочем месте после передачи очередной части взятки.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении правонарушителю о подозрении и отстранения от занимаемой должности", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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