Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы

Сегодня, 08:09

Мужчина собирал "дань" с местных предпринимателей

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/654/a92/5c6654a921c5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/654/a92/5c6654a921c5c.jpg Другие регионы Мужчина собирал «дань» с местных предпринимателей

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей, занимающихся реализацией горюче-пастильных материалов. Мужчина вымогал от них ежемесячные "транши" в размере от восьми до десяти тысяч гривен с каждого. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия деятельности предпринимателей. Злоумышленника задержали на рабочем месте после передачи очередной части взятки.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении правонарушителю о подозрении и отстранения от занимаемой должности", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, задержание, чиновник, житомирская область, фискальная служба

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровенской области сельский голова попался на крупной взятке

Вчера, 17:26

За разрешение на установку рекламных объектов чиновник требовал 1400 долларов

В Бердянске военком попался на вымогательстве взятки

Вчера, 12:12

Военный требовал деньги за то, чтобы не призывать мужчину на службу

В Черкассах следователь полиции попался на взятке: опубликованы фото и видео

13 февраля, 19:29

Взяточник требовал деньги и обещал закрыть уголовное производство

Взятка в 75 тысяч долларов: ГБР раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики

13 февраля, 17:07

Деньги требовали у руководителя одного из государственных предприятий, подчиненных министерству

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

СМИ: Жена принца Чарльза Камилла напала на королеву Елизавету

Алина Гросу беременна первенцем?

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Пенсионеры получат дополнительно тысячу: кому надбавка не светит

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Королёва удивила своей фигурой