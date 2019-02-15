В Житомирской области на взятках погорел чиновник фискальной службы
Мужчина собирал "дань" с местных предпринимателей
В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей, занимающихся реализацией горюче-пастильных материалов. Мужчина вымогал от них ежемесячные "транши" в размере от восьми до десяти тысяч гривен с каждого. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия деятельности предпринимателей. Злоумышленника задержали на рабочем месте после передачи очередной части взятки.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении правонарушителю о подозрении и отстранения от занимаемой должности", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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