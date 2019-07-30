Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

В Житомирской области на взятках погорел чиновник Гоструда

Сегодня, 08:40

Мужчина вымогал денег с предпринимателей горнодобывающей отрасли

В Житомирской области на взятках погорел чиновник Гоструда Другие регионы Мужчина вымогал денег с предпринимателей горнодобывающей отрасли

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках руководителя одного из отделов Управления Гоструда в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина организовал схему вымогательства денег с предпринимателей горнодобывающей отрасли. Чиновник за две тысячи долларов США обещал представителям коммерческих структур беспрепятственное согласование и выдачу разрешительной документации на проведение соответствующих работ.

Реклама

Отметим, что к своей схеме фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника. Чиновника задержали на рабочем месте во время получения "аванса" в размере тысячи долларов США. За эти деньги чиновник должен был выдать коммерсанту разрешительные документы на проведение горнодобывающих работ. Посредника тоже задержали.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении должностному подозрения в совершении преступления, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности фигурантов производства", – рассказали в СБУ.

В тренде
В Сенате просят усилить санкции против России

Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка СБУ чиновник разоблачение житомирская область Гоструда

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Как понять по плачу, чего хочет ребенок
Как понять по плачу, чего хочет ребенок
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов
Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видео
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видеоДругие регионы
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушки
В Кировоградской области все село пришло на похороны жестоко убитой 16-летней девушкиДругие регионы
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавший
В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшийДругие регионы