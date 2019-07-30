В Житомирской области на взятках погорел чиновник Гоструда 2019-07-30T08:40:17+03:00 Другие регионы Мужчина вымогал денег с предпринимателей горнодобывающей отрасли

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках руководителя одного из отделов Управления Гоструда в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина организовал схему вымогательства денег с предпринимателей горнодобывающей отрасли. Чиновник за две тысячи долларов США обещал представителям коммерческих структур беспрепятственное согласование и выдачу разрешительной документации на проведение соответствующих работ.

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Отметим, что к своей схеме фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника. Чиновника задержали на рабочем месте во время получения "аванса" в размере тысячи долларов США. За эти деньги чиновник должен был выдать коммерсанту разрешительные документы на проведение горнодобывающих работ. Посредника тоже задержали.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении должностному подозрения в совершении преступления, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности фигурантов производства", – рассказали в СБУ.

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Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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