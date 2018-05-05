В Житомирской области на взятке попался полицейский начальник

5 Мая 2018, 10:19

Подполковник полиции обложил "данью" перевозчиков, требуя с каждого по 12 тыс. грн ежемесячно

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как стало известно, подполковник полиции обложил данью местных перевозчиков – за то, чтобы им не создавали искусственных помех в транспортировке лесоматериалов через территорию района, каждый бизнесмен должен был платить по 12 тысяч гривен. 

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"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра после получения девяти тысяч гривен – второй части взятки. Перед этим оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды в размере три тысячи гривен", – говорится в сообщении.

Операция проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности полиции. В настоящий момент решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили женщину, которая оказывала незаконные услуги по экспресс-выдаче "биометрических" паспортов. 54-летняя киевлянка регулярно получала неправомерную выгоду за содействие в незаконной внеочередной выдаче "биометрического" паспорта для выезда за границу.

Также мы сообщали, что задержанному при получении взятки судье Голосеевского райсуда Киева Андрею Новаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.

А в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в 27 тысяч долларов.
взятка, сбу, взяточник, полицейский, житомирская область
Источник:

"Сегодня"

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