В Житомирской области на взятке попался полицейский начальник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как стало известно, подполковник полиции обложил данью местных перевозчиков – за то, чтобы им не создавали искусственных помех в транспортировке лесоматериалов через территорию района, каждый бизнесмен должен был платить по 12 тысяч гривен.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра после получения девяти тысяч гривен – второй части взятки. Перед этим оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды в размере три тысячи гривен", – говорится в сообщении.









Операция проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности полиции. В настоящий момент решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили женщину, которая оказывала незаконные услуги по экспресс-выдаче "биометрических" паспортов. 54-летняя киевлянка регулярно получала неправомерную выгоду за содействие в незаконной внеочередной выдаче "биометрического" паспорта для выезда за границу.

Также мы сообщали, что задержанному при получении взятки судье Голосеевского райсуда Киева Андрею Новаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.

А в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в 27 тысяч долларов.