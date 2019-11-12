В Житомирской области "накрыли" масштабную схему хищения леса

В Житомирской области разоблачили масштабную схему хищения леса для экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, схему организовали двое предпринимателей в Новоград-Волынском районе. Один из мужчин отвечал за поставки леса, а второй занимался его переработкой в древесный уголь. Это все происходило на предприятии, зарегистрированном на территории одного из сельских советов района.
Преступная схема действовала в течение 2018-2019 годов. За это время бизнесмены продали за рубеж продукции на около 14 миллионов гривен. Теперь им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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