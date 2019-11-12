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В Житомирской области "накрыли" масштабную схему хищения леса

12 ноября, 17:55

Бизнесмены заработали на экспорте ​​древесного угля около 14 миллионов гривен

В Житомирской области разоблачили масштабную схему хищения леса для экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, схему организовали двое предпринимателей в Новоград-Волынском районе. Один из мужчин отвечал за поставки леса, а второй занимался его переработкой в ​​древесный уголь. Это все происходило на предприятии, зарегистрированном на территории одного из сельских советов района.

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Преступная схема действовала в течение 2018-2019 годов. За это время бизнесмены продали за рубеж продукции на около 14 миллионов гривен. Теперь им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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