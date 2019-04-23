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В Житомирской области нашли более 3 000 литров "паленки"

Сегодня, 16:26

Кроме фальсификатов на местах хранения нашли и подделки акцизных марок

Фото: Pixabay

Правоохранители Житомирской области разоблачили злоумышленников, которые распространяли подакцизный алкоголь. Об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

"Установлено, что группой лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии организована деятельность по незаконному распространению подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей", – говорится в сообщении.

Работники прокуратуры провели пять обысков в местах хранения изготовленного алкоголя, который реализовывали на территории Житомирской области. В результате нашли бутылки, тетрапакеты с фальсифицированным алкоголем общей емкостью более 3000 литров, емкости для хранения этилового спирта, а также табачные изделия и акцизные марки с признаками подделки.

Подано ходатайство о наложении ареста на изъятое и открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное хранения, транспортировка с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей).

Напомним, в Днепропетровском строительном вузе профессора, который руководит одной из кафедр, обвинили в пропаганде алкоголя среди студентов. Оказалось, что спиртные напитки выпускает предприятие, принадлежащее преподавателю, которое было спонсором множества молодежных конкурсов, призами в которых были алкогольные напитки.


Кроме этого, в Одесской области, правоохранители обнаружили и изъяли больше 800 литров алкоголя кустарного производства.

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Тег алкоголь, фальсификат, акцизная марка

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