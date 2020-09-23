В Житомирской области нашли "потерянный" город времен Киевской Руси (фото)

В Житомирской области, на территории Новоград-Волынского района, археологи сделали сенсационную находку – они обнаружили неизвестный ранее город времен Киевской Руси.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Александр Алферов.

"Археологи … под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице! Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города", - написал он.

По словам Алферова, дальнейший осмотр дал серьезные результаты.

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"Древняя Городница имела две линии обороны – валов. Кроме того, наши давние фортификаторы создали эскарпы – специально подготовленные оборонительные крутые склоны", - отметил ученый.

Он добавил также, что были обнаружены "небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы – кирпича княжеских времен".

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"Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего церкви). Искренние поздравления всем участникам экспедиции, жителям Городницы, и научному сообществу! Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет", - заявил Алферов.

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Он также добавил, что вскоре будет проведено детальное обследование града, а результаты будут опубликованы.

Ранее мы сообщали, что под Одессой археологи нашли постройку времен Древнего Рима.

Кроме того, во время реконструкции сквера Пионерского в Запорожье исследователи обнаружили следы старого города: кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда.

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