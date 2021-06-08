В Житомирской области неизвестный расстрелял супругов. Подробности трагедии

Во время стрельбы в доме находился малолетний ребенок – правоохранители открыли уголовное производство – подробности

В одном из сел на территории Коростышевской громады Житомирского района ночью, 8 июня, неизвестный стрелял в супругов, в результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о стрельбе в селе Грубское поступило в полицию около 00:30.

Неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. Фото: ГУНП

"Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

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Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц и их местонахождение. Уголовное производство начато статье "умышленное убийство".

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