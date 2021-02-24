В Житомирской области обнаружили источник радиоактивного излучения (фото)

В Житомирской области контрразведка СБУ предупредила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия обнаружили источник радиоактивного излучения Криптон-85.
Уточняется, что соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.
Оборудование изъято и передано специализированному государственному предприятию "Радон" для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке.
Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами".
Ранее мы сообщали, что в Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации.
Также напомним, столичные онкологи выбрасывали в мусорный контейнер радиоактивные лекарства.
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