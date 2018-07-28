В Житомирской области обрушилось здание общежития

Сегодня, 11:05

Частичное обрушение пятиэтажного здания произошло ранним утром 28 июля

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Житомирской области ранним утром 28 июля произошло частичное обрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, обошлось без жертв.

"28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Погибших и травмированных в результате происшествия нет", – говорится в сообщении.

В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 квадратных метров. В целом помещение – на три подъезда и 225 жилых комнат. На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, в Павлоградском районе Днепропетровской области рухнул мост. ЧП произошло в тот момент, когда по путепроводу ехал грузовик, перевозивший зерно. Мост считался аварийным еще с апреля.

А перед этим на улице Ярославов Вал в центре Киева произошло частичное обрушение верхней части фасада здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
общежитие, обрушение, житомирская область
Источник:

"Сегодня"

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