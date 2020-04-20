В Житомирской области осталось ликвидировать два пожара, работает авиация

В Житомирской области, где ранее локализовано пять крупных пожаров, сейчас ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - сообщил председатель Гослесагентства.

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Также он отметил, что последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад. "На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", – добавил Заблоцкий.

Ранее председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области сообщил, что накануне авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

Напомним, из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

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