В Житомирской области от COVID-19 умерла 81-летняя женщина: подробности

В Бердичеве Житомирской области в больнице от коронавирусной инфекции умерла 81-летняя женщина. COVID-19 у пациентки подтвердили накануне, сообщила во время брифинга заместитель председателя местной ОГА Наталья Остапченко.

"У нас увеличилось количество летальных случаев. Последний летальный случай зафиксирован в Бердичеве – женщина 81 год. Первый тест у нее был отрицательный, но, когда его состояние ухудшилось, была сделана ПЦР-диагностика, которая подтвердила у нее коронавирус и, к сожалению, пациентка умерла", – рассказала Остапченко.

По словам начальника начальника управления здравоохранения Николая Суслика, старушка заболела еще 28 марта, но госпитализировали ее только 6 апреля. Коронавирус у женщины ПЦР-тест подтвердил только вечером 8 апреля. Умерла она сегодня ночью.

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Суслик добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находится еще одна пациентка из Бердичева.

"8 пациентов, находящихся на домашнем лечении и самоизоляции, 20 – госпитализированы. Среди тяжелых – женщина 76 лет в Бердичеве, которая требует дыхательной поддержки, она не интубированных. Несколько снизилась температура, хотя она сохраняется. Получает лечение. Динамика стабильная. Пациентка ближе к тяжелому состоянию. Двое пациентов в состоянии средней тяжести, получают кислородную поддержку, температура должна динамику к снижению. Состояние ближе к среднему", – рассказал Николай Суслик.

Напомним, на данный момент в Житомирской области коронавирус подтвердили у 31 человека. Мы рассказывали, где в регионе больше всего заболевших.

Также недавно в Кабмине разъяснили новые ограничения во время карантина.

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