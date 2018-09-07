В Житомирской области от человеческих издевательств спасают медведей

Сегодня, 05:47

Спасенные животные теперь живут в специальном пансионате для косолапых 


В Житомирской области от человеческих издевательств спасают медведей. Дрессированные в цирках и пострадавшие от травли охотников животные теперь живут в специальном пансионате по спасению косолапых и восстанавливают здоровье.

На данный момент в пансионате проживают три медведя: ранее выступавшая в цирках Юлька, пострадавшая от собак Маша и Михасик, которого бывший владелец держал в небольшой металлической клетке.

Всего в Украине работают три таких пансионаты – два на западной Украине и один в Житомирской области. Здесь для медведей создают идеальные условия – искусственные озера, деревья, как в лесу, и у каждого свой берлогу. Кроме того, у косолапых специальный рацион. Перед зимовкой животные съедают по 10-15 килограммов пищи в день и накапливают жир.

Уже через неделю в приют на реабилитацию в пансионат приедут еще два спасенных медведи. И здесь они останутся до конца жизни.

Напомним, в Одессе медведей накормили черешней и медом в честь новоселья.

Также мы писали, что на Прикарпатье косолапых в жару купают в холодной воде.
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