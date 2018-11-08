В Житомирской области пенсионерка спасла двух бельчат

В Житомирской области пенсионерка спасла от голодной смерти двух бельчат. Теперь женщина воспитывает и забавляет их, как маленьких детей. Как живется Чипу и Дейле у их спасительницы, видели журналисты "Сегодня".

Раньше на шелковице во дворе женщины жила белка, которая недавно родила бельчат, но спустя несколько дней после рождения малышей ее сбил автомобиль. Пенсионерка сняла гнездо с бельчатами с дерева и взяла их под свою опеку. Как ухаживать за зверьками, женщина узнала в интернете. Сначала малышей кормили козьим молоком, а сейчас они едят овощи, фрукты и лесные орехи.

Сейчас в доме Натальи живет только Дейла, ведь ее братик убежал, но каждое утро он приходит на завтрак. Выпускать вторую белку на свободу Наталья пока не хочет, ведь боится, что Дейла не переживет зиму. Женщина планирует купить ей большую клетку, а уже весной, надеется пенсионерка, белка найдет себе пару и родит детенышей.

Напомним, ворующая конфеты белка "взорвала" сеть.

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