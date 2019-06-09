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В Житомирской области перевернулась маршрутка с людьми: есть пострадавшие

9 июня, 13:27

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Фото: Нацполиция

В Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, которая двигалась из Киева в Луцк. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Происшествие с участием маршрутного такси произошло ночью десятого июня на подъездной дороге к трассе "Киев – Чоп" в Новоград-Волынском районе. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате пострадали семь пассажиров, двоих из них, 22-летнего львовянина и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского района, госпитализировали. Остальным назначили лечение амбулаторно.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет детали и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее  "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Кроме этого, два человека погибли и один травмирован в результате ДТП, которое случилось в Геническом районе Херсонской области вблизи населенного пункта Николаевка. На месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи.


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Тег ДТП, маршрутка, кювет, пострадавшие

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Источник:

Нацполиция

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