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В Житомирской области поезд столкнулся с авто: водителя забрала "скорая"

11 июля, 02:07

Водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В среду вечером поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в ДТП на переезде перегона "Вершница – Новоград-Волынский", пострадавший водитель автомобиля госпитализирован, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев – Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница – Новоград-Волынский", – сказано в сообщении на сайте "Укрзализныци" в среду вечером.

В компании уточнили, что при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.

"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.

Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлено аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры.

"Ориентировочное время задержки рейса – 3:00. Укрзализныця будет принимать все меры, чтобы сократить отставание от графика. Просим прощения за неудобства", – добавили в компании.

Ранее в Запорожье водитель маршрутки №54 проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, рискнув жизнями пассажиров. 


Стоит напомнить, что ранее в Сумской области произошло столкновения маршрутного автобуса и поезда. Тогда погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. За рулем находился 28-летний водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути.

Ранее в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. Как выяснили полицейские, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились пять пассажиров, не обращая внимания на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

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Тег Укрзализныця, ДТП, авто, поезд, переезд, Интерсити

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