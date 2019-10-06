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В Житомирской области полицейский продавал наркотики

6 октября, 14:48

Мужчине грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы

В Житомирской области руководитель одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности полиции региона попался на сбыте наркотиков.

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, капитан полиции вместо борьбы с криминальным бизнесом наладил его развитие. Мужчина организовал схему распространения наркотиков в регионе. Он передавал наркотики дилерам для дальнейшего сбыта ими на территории Бердичева и Бердичевского района.

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Дилера в погонах задержали с поличным – у него изъяли метадон. Ему уже объявили подозрение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Полицейскому грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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