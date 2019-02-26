В Житомирской области полиция задержала мужчину за убийство матери
Мужчина признал свою вину, но объяснить поступок не может
Полиция Житомирской области задержала мужчину по подозрению в убийстве матери, сообщают в пресс-службе полиции области.
Тело 47-летней жительницы Бердичева обнаружили врачи скорой помощи у нее дома и сообщили об этом правоохранителям. В квартире погибшей также находились ее 48-летний муж и 21-летний сын. На теле женщины полицейские зафиксировали несколько колото-резаных ран. При этом помощь врачей понадобилась мужу погибшей, у которого были обнаружены порезы на теле. Его госпитализировали.
"В этот день в квартире между матерью и сыном возникла семейная ссора на бытовой почве. Подобные недоразумения, по собранным полицией свидетельствам, время от времени возникали в семье. В какой-то момент молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил мать. Также досталось и отчиму, который пытался защитить женщину. Он же и вызвал на место происшествия "скорую", – говорится в сообщении.
Свою вину задержанный признал, однако четко объяснить поступок не может. За умышленное убийство виновнику может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в одной из квартир в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции. У обеих девушек было перерезано горло.
Вскоре стало известно, что подозреваемым в этом преступлении оказался земляк убитых девушек, у которого был роман с одной из них. Выяснилось, что перед новым годом парень приехал к ним в гости, но у него возникла ссора с подругой, которая завершилась трагедией.
Также мы рассказывали, что полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца.Виновнику грозит до 15 лет заключения.
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