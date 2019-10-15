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Требовал от призывника 12 тысяч: в Житомирской области на взятке задержан врач

15 октября, 16:18

Медик обещал призывнику выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы

СБУ разоблачила на взятке медика военно-врачебной комиссии Малинского объединенного городского военного комиссариата Житомирской области. Установлено, что врач-невропатолог требовал от призывника 12 тыс. гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья. Такие выводы уже было подтверждено соответствующими медицинскими обследованиями.

Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности задержанного.

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Ранее сообщалось, что в Киеве из банковской ячейки задержанного на взятке врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов.

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача учреждения здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

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взятка СБУ Житомир медик Малин

Источник: Сегодня

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