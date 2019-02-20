В Житомирской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины
Тело погибшего мужа хозяйки дома обнаружили спасатели
В Коростене в жилом деревянном доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС Житомирской области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня, 20 февраля, в 4:20 от соседей, которые услышали среди ночи громкий треск шифера. Когда на место прибыли бойцы ГСЧС, пламя охватило крышу здания. В 4:35 им удалось локализовать пожар, а в 06:00 его ликвидировали.
"Проведя разведку внутри дома, спасатели обнаружили в дальний жилой комнате на полу бездыханное тело мужчины. Как выяснилось позже, это был 58-летний муж хозяйки дома", – рассказали в ГСЧС.
На момент возгорания в доме находился только хозяин: его жена вместе с беременной дочерью уехала в роддом. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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