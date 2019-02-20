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В Житомирской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 13:52

Тело погибшего мужа хозяйки дома обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС
В Житомирской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg Другие регионы Тело погибшего мужа хозяйки дома обнаружили спасатели

В Коростене в жилом деревянном доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС Житомирской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня, 20 февраля, в 4:20 от соседей, которые услышали среди ночи громкий треск шифера. Когда на место прибыли бойцы ГСЧС, пламя охватило крышу здания. В 4:35 им удалось локализовать пожар, а в 06:00 его ликвидировали.

"Проведя разведку внутри дома, спасатели обнаружили в дальний жилой комнате на полу бездыханное тело мужчины. Как выяснилось позже, это был 58-летний муж хозяйки дома", – рассказали в ГСЧС.

На момент возгорания в доме находился только хозяин: его жена вместе с беременной дочерью уехала в роддом. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, спасатели, ГСЧС, житомирская область, погибший

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