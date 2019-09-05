В Житомирской области произошло тройное ДТП: погиб водитель легковушки

Еще пять человек получили травмы

В Пулинском районе Житомирской области столкнулись грузовик, внедорожник и легковушка в ДТП погиб водитель "Ауди", еще 5 его пассажиров получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Страшное ДТП произошло сегодня около 9:20 на 178 километре трассы Киев-Чоп, вблизи поворота на село Пулино. Как выяснилось, 26-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом, житель. Хмельницкого, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении встречному транспорту. Из-за этого и произошло столкновение с легковушкой Audi и внедорожником Mitsubishi.

В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний водитель легковушки. Кроме того, пострадали его пассажиры: двое мужчин и трое девушек в возрасте от 22 до 24 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Пулинскую больницу.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – рассказали в полиции.

Кроме того, решается вопрос о задержании водителя грузовика в рамках ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошли 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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