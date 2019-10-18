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В Житомирской области произошло убийство: подозреваемый признался в содеянном

18 октября, 18:03

Подозреваемый рассказал, что избил погибшего

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в отделение полиции житель поселка Молчановка сообщил, что избил мужчину и тот потерял сознание. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Возле его дома обнаружили тело мужчины с видимыми телесными повреждениями головы. Медики констатировали его смерть. Полицейские установили, что погибший – 50-летний местный житель. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По словам хозяина, он спал в комнате, когда вдруг почувствовал, что его будят, поднялся и стал наносить удары незваному гостю. В результате тот упал. Поняв, что серьезно травмировал мужчину, хозяин позвонил в полицию, – комментирует заместитель начальника Ружинского ОП Михаил Гаврилюк. - Предварительно, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения".

Полицейские задержали 33-летнего владельца дома, он свою вину признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчину ради забавы.

Крым того, в квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав .

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убийство полиция житомирская область

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