В Житомирской области произошло жуткое ДТП: столкнулись два грузовика
В момент столкновения погибший мужчина стоял на обочине дороги
На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись два грузовика. В результате удара погиб водитель одного из транспортных средств, сообщает Нацполиция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 утра на 83 километре автодороги Киев-Чоп, неподалеку Радомышльского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "MAN", 59-летний житель Полтавской области двигался в направлении Киева. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "DAF" под управлением 45-летнего жителя Ровенской области, который стоял на обочине в попутном направлении.
В результате ДТП водитель грузовика "MAN" получил телесные повреждения и погиб на месте происшествия.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, что недавно под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля , в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги и въехала в постройку у жилого дома.
Кроме этого, смертельное ДТП случилось в Запорожье – 18-летний водитель легковушки врезался в грузовик, его машину полностью смяло, и он умер на месте происшествия.
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