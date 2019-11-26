В Житомирской области пьяный участник ДТП избил полицейского

Водитель скрылся с места ДТП, полицейские нашли его дома в соседнем поселке

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области между пьяным водителем и полицейским произошел конфликт, в ходе которого нарушитель избил правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, в полицию сообщали о ДТП в селе Романовка Попильнянского района.

Патрульные выехали на место происшествия, где находился водитель автомобиля Renault Duster. Мужчина рассказал, что другой участник ДТП на своем ВАЗ-21015 скрылся с места происшествия.

Во время проверки полученной информации копы обнаружили автомобиль с характерными механическими повреждениями в одном из дворов соседнего села. Однако владелец транспорта вел себя агрессивно и набросился на одного из инспекторов. Ему на помощь пришел товарищ, который вышел вместе с ним со двора. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, это зафиксировали после их задержания.

Пострадавший 21-летний сержант полиции получил ссадины и ушибы.

Полицейские начали уголовное производство. Нарушителю грозить до пяти лет лишения или ограничения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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