В Житомирской области пытались подорвать поезд: СБУ расследует теракт

В Житомирской области пытались подорвать железнодорожный путь, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары – Коростень с бензином и дизельным топливом из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Подрыв поезда в Житомирской области

Следователи Управления СБ Украины начали уголовное производство по этому происшествию, которое квалифицируют как теракт (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

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Ранее мы писали, что бензин и солярка из Беларуси ключевая статья украинского импорта из этой страны, и в Украине опасаются, что, если в Беларуси начнутся серьезные забастовки, у нас на них в первую очередь отреагируют цены на бензин.

Напомним также, в начале августа контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в Донецкой области тайник со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

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