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В Житомирской области пытались сжечь школу

Сегодня, 14:10

Сгорела крыша, пострадал учитель

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
В Житомирской области пытались сжечь школу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dce/dea/5cadcedea8bff.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dce/dea/5cadcedea8bff.png Другие регионы Сгорела крыша, пострадал учитель

В селе Салы Житомирский области вчера около полуночи возник пожар в общеобразовательной школе.

Как сообщает Управление ГСЧС в области, первым пожар в помещении учебного класса школы заметил учитель, проживающий по соседству. Вместе с селянами он пытался спасти из очага возгорания школьные вещи – парты, книги и тому подобное. При этом учитель получил травмы, но от госпитализации отказался.

"По прибытию пожарных к месту вызова было установлено, что горящая кровля на площади 200 квадратных метров упала внутрь здания, кроме того горело три помещения. Очаг возгорания находился в одном из классов", – отметили в пресс-службе.

Здание было под напряжением и спасатели смогли приступить к тушению пожара лишь после того, как работники РЭС обесточили школу.

"Огнем уничтожена кровля здания школы площадью 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара – поджог", – указали в ведомстве.

Как сообщалось, в Черниговской области житель поселка Короп угрожал поджогами местным властям, требуя уволить директора школы.

Также мы сообщали, что вМинистерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов, которые до сих пор существуют в Украине.

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Тег пожар, поджог, школа, житомирская область

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