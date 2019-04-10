В Житомирской области пытались сжечь школу
Сгорела крыша, пострадал учитель
В селе Салы Житомирский области вчера около полуночи возник пожар в общеобразовательной школе.
Как сообщает Управление ГСЧС в области, первым пожар в помещении учебного класса школы заметил учитель, проживающий по соседству. Вместе с селянами он пытался спасти из очага возгорания школьные вещи – парты, книги и тому подобное. При этом учитель получил травмы, но от госпитализации отказался.
"По прибытию пожарных к месту вызова было установлено, что горящая кровля на площади 200 квадратных метров упала внутрь здания, кроме того горело три помещения. Очаг возгорания находился в одном из классов", – отметили в пресс-службе.
Здание было под напряжением и спасатели смогли приступить к тушению пожара лишь после того, как работники РЭС обесточили школу.
"Огнем уничтожена кровля здания школы площадью 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара – поджог", – указали в ведомстве.
Как сообщалось, в Черниговской области житель поселка Короп угрожал поджогами местным властям, требуя уволить директора школы.
Также мы сообщали, что вМинистерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов, которые до сих пор существуют в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области пытались сжечь школу". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За три месяца в Украине произошло свыше 13 тысяч пожаров
Количество пожаров оказалось в 11 раз больше, чем в прошлом году