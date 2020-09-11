В Житомирской области разбился дельтаплан: первые фото с места

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла 11 сентября в 8:23 между населенными пунктами Народичи и Яжберень. О том, что на поле упал летательный транспорт, спасателям рассказали копы. На место происшествия сразу выехали работники ГСЧС.
По предварительной информации, дельтаплан обрабатывал поля с подсолнечником. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал, а мужчина погиб.
На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали, что на Буковине упал легкомоторный летательный аппарат. Двое мужчин, которые находились в дельтаплане, получили травмы. Врачи немедленно госпитализировали их в больницу.
Также напомним, в Полтавской области также упал дельтаплан. В результате крушения погибли местные жители 1979 и 1993 годов рождения.
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