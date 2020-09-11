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В Житомирской области разбился дельтаплан: первые фото с места

11 сентября, 10:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают спасатели

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла 11 сентября в 8:23 между населенными пунктами Народичи и Яжберень. О том, что на поле упал летательный транспорт, спасателям рассказали копы. На место происшествия сразу выехали работники ГСЧС.

По предварительной информации, дельтаплан обрабатывал поля с подсолнечником. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал, а мужчина погиб.

На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что на Буковине упал легкомоторный летательный аппарат. Двое мужчин, которые находились в дельтаплане, получили травмы. Врачи немедленно госпитализировали их в больницу.

Также напомним, в Полтавской области также упал дельтаплан. В результате крушения погибли местные жители 1979 и 1993 годов рождения.

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Житомир гибель дельтаплан пилот ГСЧС житомирская область
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