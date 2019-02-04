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В Житомирской области четвертые сутки разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика

Сегодня, 13:33

Перед исчезновением ребенок ушел играть на берег реки, там правоохранители нашли его ботинок

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.
В Житомирской области четвертые сутки разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81f/af9/5c581faf9dcb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81f/af9/5c581faf9dcb0.jpg Другие регионы Перед исчезновением ребенок ушел играть на берег реки, там правоохранители нашли его ботинок

В Коростышевском районе Житомирской области полицейские уже четвертые сутки разыскивают шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Об исчезновении ребенка 1 февраля к местным правоохранителям обратилась его мать. По словам 46-летней женщины, в этот же день около 12:00 ее сын пошел играть на улицу. Как выяснилось, играл неподалеку местной реки.

"Мы, в первую очередь, провели подворный обход и опросили местных жителей. Так, мы узнали, что мальчика видели возле водоема. Также мы нашли один из ботинков ребенка вблизи реки. Позже один из детей рассказал, что пытался вытащить пропавшего из воды", - рассказал и.о. начальника Коростышевского отдела полиции Юрий Губский.

К поискам ребенка уже привлекли водолазов, которые обследуют дно реки. Мальчика все еще ищут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве в реке Днепр обнаружили уже бездыханное тело мужчины, которое прибило к берегу на Русановской набережной.

В полиции Киевской области сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло 11 января на Киевской водохранилище возле села Страхолесье Иванковского района. Напомним, там под лед провалился снегоход, на котором по замерзшему морю катались трое мужчин. 

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Тег утопленник, ребенок, поиски, житомирская область

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