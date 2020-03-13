В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину

В Бердичеве Житомирской области с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу попал мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение", – говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что госпитализированный несколько недель отдыхал в Италии. У него уже взяли все необходимые анализы и в ближайшее время будут известны их результаты.
Напомним, в Радомышле Житомирской области зафиксировали один из трех случаев заражения коронавирусом в Украине. Инфекцию подхватила пожилая женщина, которая недавно вернулась из Польши. Сегодня утром состояние пенсионерки ухудшилось и было тяжелым. Но ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и провели кислородную терапию. Это помогло, и женщине стало легче.
Также мы писали, что из-за угрозы распространения коронавируса в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.
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