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В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину

13 марта, 15:06

Тина Наринецкая

Мужчина несколько недель отдыхал в Италии

В Бердичеве Житомирской области с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу попал мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение", – говорится в сообщении.

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Чиновник отметил, что госпитализированный несколько недель отдыхал в Италии. У него уже взяли все необходимые анализы и в ближайшее время будут известны их результаты.

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Напомним, в Радомышле Житомирской области зафиксировали один из трех случаев заражения коронавирусом в Украине. Инфекцию подхватила пожилая женщина, которая недавно вернулась из Польши. Сегодня утром состояние пенсионерки ухудшилось и было тяжелым. Но ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и провели кислородную терапию. Это помогло, и женщине стало легче.

Также мы писали, что из-за угрозы распространения коронавируса в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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