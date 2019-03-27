В Житомирской области сельский голова погорел на взятке почти в миллион гривен

Деньги полагались за решение "земельного вопроса"

Фото: Нацполиция

В Житомирской области сельский голова погорел на взятке почти в миллион гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4e/c83/5c9b4ec831435.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4e/c83/5c9b4ec831435.jpg 2019-03-27T12:23:00+02:00 Другие регионы Деньги полагались за решение «земельного вопроса»

В Житомирской области разоблачили во взяточничестве председателя одного из сельсоветов Чудновского района . Об этом сообщают в полиции.

В ходе следствия было установлено, что за решение земельного вопроса чиновник требовал от представителя фермерского хозяйства неправомерную выгоду. В частности, за передачу в аренду 116 га невостребованных земельных паев, последний должен был предоставить 35 тыс. долларов (эквивалент в национальной валюте 949 тыс. гривен).

Полицейские выяснили, что фигурант уже в конце февраля получил первый транш – 5 тыс. долларов. Момент передачи второй части взятки был тщательно задокументирован, а фигурант сразу после получения средств – задержан.

При осмотре принадлежащего ему автомобиля "ВАЗ 2108" полицейские изъяли предмет взятки. В дальнейшем во время санкционированного обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили около 300 тыс. гривен.

За подобные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Житомирской области сотрудники СБУ задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции области.

А не так давно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

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