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В Житомирской области сгорело целое село: детали о ликвидации лесных пожаров (фото)

19 апреля, 11:52

Татьяна Очеретяна

На месте пожара уцелели только печи зданий

В сети появились фото села в Житомирской области, которое сгорело в результате пожаров. Снимки опубликовал пользователь Rus Belkin в Facebook.

"Да, а это село, про которое пишет в предыдущем посте Andrew Melnykov , которое сгорело полностью. Магдин называлось. Там староверы жили, еще в четверг (16 апреля, – ред.) кстати жили. А сегодня – груды пепла и печи...", – написал он.

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Кроме того, как сообщила пресс-служба спасателей, силы ГСЧС помогают работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанско ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. Пока остается девять очагов горения, из которых пять уже локализованы, а на четырех очагах еще идут работы.

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"Киевщина в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубъянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем", - написали спасатели.

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Напомним, всего в Житомирской области сгорели дотла 80 домов. Тех, кто в канун Пасхи остался без крыши над головой, пришлось эвакуировать. Хозяйства жители спасают самостоятельно. Мужчины орудуют лопатами, женщины носят воду. Огонь из леса подбирался к домам.

Впрочем, в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая. Как заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

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село пожар житомирская область

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