Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области шестой день ищут пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

9 августа, 11:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девочка вечером ушла из дома и не вернулась

В Житомирской области 4 августа пропала несовершеннолетняя Урванцева Алина Александровна. Девочку ищут до сих пор.

Реклама

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Правоохранители рассказали, что девочка 2004 года рождения ушла из дома 4 августа 2020 года около 20:00 в селе Студеница Коростышевского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы девочки: рост 160 см, короткие рыжие волосы, карие глаза, среднего телосложения. В тот день она была одета в платье вишневого цвета, а поверх была черная кофта на пуговицах.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

В тренде
В "Л/ДНР" готовятся к боевым действиям: появились тревожные разведданные

Ранее на автодороге Киев – Чоп полицейские Макаровского района нашли 11-летнего мальчика на велосипеде, который был без взрослых. Как выяснилось, школьник живет в столице, но решил без ведома матери отправиться в гости к бабушке в Житомирскую область.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

А в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

подросток житомирская область пропавшие дети
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации
Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации "полтавского террориста"Другие регионы
Под Черниговом жестоко убили восьмилетнего мальчика: что известно
Под Черниговом жестоко убили восьмилетнего мальчика: что известноДругие регионы
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в УкраинеУкраина
В Винницкой области из-за коронавируса закрыли мясной павильон: заболел работник
В Винницкой области из-за коронавируса закрыли мясной павильон: заболел работникДругие регионы
В Херсонской области женщина пыталась обменять детей на телефон
В Херсонской области женщина пыталась обменять детей на телефонДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять