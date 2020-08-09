В Житомирской области шестой день ищут пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

Девочка вечером ушла из дома и не вернулась

В Житомирской области 4 августа пропала несовершеннолетняя Урванцева Алина Александровна. Девочку ищут до сих пор.

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Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Правоохранители рассказали, что девочка 2004 года рождения ушла из дома 4 августа 2020 года около 20:00 в селе Студеница Коростышевского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы девочки: рост 160 см, короткие рыжие волосы, карие глаза, среднего телосложения. В тот день она была одета в платье вишневого цвета, а поверх была черная кофта на пуговицах.

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Ранее на автодороге Киев – Чоп полицейские Макаровского района нашли 11-летнего мальчика на велосипеде, который был без взрослых. Как выяснилось, школьник живет в столице, но решил без ведома матери отправиться в гости к бабушке в Житомирскую область.

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А в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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