В Житомирской области шестой день ищут пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

В Житомирской области 4 августа пропала несовершеннолетняя Урванцева Алина Александровна. Девочку ищут до сих пор.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.
Правоохранители рассказали, что девочка 2004 года рождения ушла из дома 4 августа 2020 года около 20:00 в селе Студеница Коростышевского района и до настоящего времени не вернулась.
Приметы девочки: рост 160 см, короткие рыжие волосы, карие глаза, среднего телосложения. В тот день она была одета в платье вишневого цвета, а поверх была черная кофта на пуговицах.
Ранее на автодороге Киев – Чоп полицейские Макаровского района нашли 11-летнего мальчика на велосипеде, который был без взрослых. Как выяснилось, школьник живет в столице, но решил без ведома матери отправиться в гости к бабушке в Житомирскую область.
Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.
А в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:
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