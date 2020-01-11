В Житомирской области школьник спас из огня пожилую соседку

Женщина была прикована к кровати и не могла выбраться самостоятельно

В селе Дружбивка Житомирской области школьник Виктор Иващенко, катаясь на велосипеде, заметил столб дыма у дома на краю села, где живет прикованная к кровати бабушка.

Зная обстоятельства, молодой человек сразу же направился на место происшествия и вынес из горящего дома 88-летнюю Марию Антоновну. Он также узнал, что внутри есть еще и 40-летний внук бабушки, сообщает "Ранок з Україною".

Помочь мужчине у парня сил уже не было, и он начал звать односельчан на помощь. К счастью, его крики были услышаны, и жители поселка спасли человека, который неминуемо бы погиб.

Спасатели, прибывшие на вызов, отметили, что, если бы не школьник, пожар закончился бы трагедией.

Напомним, что не так давно правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Также известны имена всех 16 жертв трагедии на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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