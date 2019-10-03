В Житомирской области "следователь" выманил у пенсионерки все сбережения

/ Фото: Александр Яремчук

В Житомирской области пенсионерка стала жертвой мошенника. Мужчина выманил у женщины все ее сбережения.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что инцидент произошел в Олевске. Как выяснилось, 2 октября к копам обратилась пенсионерка и рассказала о обмане. Женщина отдала свои сбережения мужчине, который назвался следователем и рассказал о якобы задержании ее сына. Мошенник сообщил, что ее сын избил человека. Для "решения" вопроса незнакомец потребовал у пенсионерки деньги. 67-летняя женщина сама назвала свой адрес и через полчаса отдала мужчине все свои сбережения.

Фото: ГУНП в Житомирской области

"Пенсионерка позвонила в полицию вечером этого же дня и сначала требовала следователя, а только после разговора с дежурным поняла, что отдала деньги неизвестно кому", – рассказал об инциденте начальник Олевского ОП Игорь Григоришин.

Полицейские оперативно установили личность и догнали мошенника в Коростене. Он оказался 43-летним жителем Лисичанска Луганской области. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также – за продажу наркотиков.

"Благодаря быстрым и профессиональным действиям полицейских, а также помощи местных жителей нам удалось получить записи одной из камер видеонаблюдения недалеко от места проживания пенсионерки. Женщина узнала псевдоследователя, а мы выяснили маршрут его дальнейшего передвижения", – рассказал Игорь Григоришин.

Поэтому по данному факту уже открыли уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили группу "социальных работников", которые обманули пенсионерку, выманив у нее 5000 гривен.

Кроме того, в Украине активизировались разного рода аферисты, в том числе и те, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram