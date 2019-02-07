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В Житомирской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Сегодня, 10:30

Жуткая авария произошла на трассе «Выступовичи - Могилев-Подольский»

В Житомирской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие Другие регионы Жуткая авария произошла на трассе «Выступовичи - Могилев-Подольский»

В Черняховском районе Житомирской области столкнулись легковушка и автобус. В аварии травмы получили пять человек, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 6 февраля на 148 километре трассы "Выступовичи – Могилев-Подольский" вблизи села Андреевка Черняховского района. Как выяснилось, Mitsubishi Lancer, под управлением 22-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Эталон". За рулем автобуса сообщением Словечно – Житомир находился 43-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров легковушки в возрасте от 22 до 26 лет и 34-летняя пассажирка автобуса. Все пострадавшие – жители Житомирской области, их госпитализировали в Черняховскую районную больницу.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

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Тег автобус, ДТП, столкновение, легковушка, пострадавшие, житомирская область

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