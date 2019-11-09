В Житомирской области столкнулись два автомобиля: трое погибших

В результате инцидента погиб водитель легковушки и два пассажира

фото: Ріо Бердичів

В Житомирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 ноября, утром в Лесной Слободке.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ.

"В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки – женщина 1974 г.р. и ребенок 2005 г.р. Еще одна пассажирка, 2000 г.р., с травмами доставлена в Бердичевскую райбольницу. Все они – жители пгт Иванополе Чудновского района", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Национальной полиции области, Бердичевского отдела полиции, спасатели и медики. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Как мы сообщали, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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