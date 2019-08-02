Еще три человека получили травмы, одна из пострадавших - в реанимации

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Житомирской области столкнулись две легковушки: погибла женщина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-02T12:47:00+03:00 Другие регионы Еще три человека получили травмы, одна из пострадавших - в реанимации

В Житомирской области произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушки ВАЗ-2104 и Opel Astra. Пассажирка одного из автомобилей погибла, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Роковая авария случилась 1 августа около 21:30 на 98 километре трассы Киев-Чоп в Коростышевском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель ВАЗ-21043, житель. Винницы ехал в сторону Житомира и столкнулся с Opel Astra, который остановился впереди в левой полосе движения в попутном направлении. За рулем второй легковушки находился 34-летний киевлянин.

Фото: ДТП в Житомирской области

В результате ДТП пострадали жители Винницы и Киева. Водителя и 17-летнюю пассажирку ВАЗ, госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Еще одна пассажирка этой же легковушки, 53-летняя жительница Винницы, попала в реанимацию. Но врачам не удалось спасти жизнь женщины. Кроме того, травмы получила пассажирка Opel, 28-летняя киевлянка. Сейчас женщина находится в реанимации.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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