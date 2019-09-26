В Житомирской области столкнулись две легковушки: погибла женщина

Предварительно, ДТП произошло во время обгона

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области столкнулись легковушки, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 сентября, около 7:30 на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи села Высокой Печи.

Предварительно, 32-летний житель города Черновцы, водитель автомобиля Nissan, во время обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, который ехал во встречном направлении.

"В результате ДТП пассажирка ВАЗа, 65-летняя жительница Высокой Печи, от полученных травм погибла на месте происшествия. 69-летний водитель этой же машины получил повреждения, с которыми был доставлен в травматологическое отделение Чудновской больницы", – говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

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