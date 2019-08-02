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В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали дети

Сегодня, 09:57

Жуткая авария произошла в Немировском районе

В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали дети Другие регионы Жуткая авария произошла в Немировском районе

В Житомирской области произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушки Renault и ВАЗ-2105. Среди пострадавших – пятеро детей.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло вчера, 1 августа, вблизи села Кудлай Немировского района. По предварительным данным, ВАЗ делал поворот и столкнулся с Renault, который двигался позади него.

В результате аварии в больницу попали водитель ВАЗа и пятеро его малолетних детей. После осмотра врачей 41-летнего мужчину отпустили домой. А вот 29-летний водитель второй легковушки и двое его пассажиров не пострадали.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП дети столкновение легковушки пострадавшие житомирская область

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