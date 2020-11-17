В Житомирской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие (фото)

Утром 17 ноября в Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легковушки.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительным данным, около 07:30 утра на трассе Киев – Чоп 18-летний водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии погибли три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров. 42-летний водитель грузового авто не пострадал.

На фото и видео видно, что грузовик перевернулся и перегородил движение по трассе. Легковушка получила катастрофические повреждения.

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ДТП в Житомирской области Видео: Telegram

Как сообщалось ранее, в Полтаве на улице Европейской патрульные на службе сбили пешехода. Правоохранители утверждают, что пешеход внезапно выбежал на проезжую часть.

Также мы писали, чтов Черновцах авто патрульной полиции насмерть сбило пешехода. На месте ДТП было установлено, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской.

Кроме того, на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП – погибли два человека.

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