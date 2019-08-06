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В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

Сегодня, 11:01

Еще три человека в результате ДТП получили травмы

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Другие регионы Еще три человека в результате ДТП получили травмы

Под Овручем в Житомирской области произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Opel Vectra и микроавтобус Volkswagen LT-35.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, жуткая авария случилась 5 августа около 18:40 на 19 километре трассы Овруч-Словечно. Как выяснилось, водитель легковушки, 24-летний житель Коростеня, выехал на главную дорогу, где и столкнулся с Volkswagen, который ехал по трассе. За рулем микроавтобуса находился 53-летний житель села Словечне.

В результате ДТП водитель Opel и его пассажирка, 27-летняя жительница Овручского района, погибли на месте. Кроме того, пострадали водитель Volkswagen и двое его пассажирок. Их доставили в больницы.

"Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП погибшие столкновение легковушка пострадавшие микроавтобус житомирская область

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