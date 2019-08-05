В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: есть погибший и пострадавшие 2019-08-05T12:33:00+03:00 Другие регионы Среди пострадавших в лобовом ДТП есть дети

В Житомирской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легковушки. В ДТП погиб один из водителей, еще четверо людей получили травмы, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария случилась 4 августа около 22:20 в поселке Великие Коровинцы. Как выяснилось, водитель ВАЗ-21053, 34-летний житель Киевской области, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Volkswagen LT. За рулем микроавтобуса находился 46-летний местный житель.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Пассажиры легковушки, 29-летняя жительница Чудновского района и ее 7-летний сын с травмами попали в больницу. Также пострадали пассажиры Volkswagen, 42-летняя жительница Бердичева и ее 8-летняя дочь.

"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram