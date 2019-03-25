В Житомирской области трактор сбил несовершеннолетнюю девушку
Пострадавшую с травмами госпитализировали в реанимацию
В Бердичевском районе Житомирской области под колеса трактора попала 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло 23 марта в селе Терехово Бердичевского района. Как выяснилось, за рулем трактора находился 45-летний водитель. На момент наезда 17-летня местная жительница шла по краю проезжей части. В результате наезда она получила травмы. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы.
"Сейчас идет установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – рассказали в полиции.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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