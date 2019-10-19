В Житомирской области учителя вышли на акцию и перекрыли международную трассу

фото: 1.zt.ua

В Житомирской области учителя вышли на акцию, требуя от местных властей выплатить зарплату. Участники митинга в Лугинском районе вышли на международную трассу "Киев – Ковель – Ягодин" и перекрыли дорогу автомобилям.

Учителя ходят по пешеходному переходу с плакатами: "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!". Через некоторое время митингующие пропускают автомобили и снова выходят на переход. В результате на этом участке трассы образовались большие пробки.

Реклама

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

О запланированной акции учителя предупредили руководство Лугинской объединенной территориальной громады. Вчера с учителями общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме.

Напомним, ранее в Черновцах местные жители вышли на дорогу с акцией протеста. Люди заявили, что улицу не ремонтировали уже 40 лет и ездить по ней невозможно. Месяц назад горожане уже собирались на подобную акцию.

Кроме этого, в Днепропетровской области фермеры перекрыли трассу на Киев. Все – из-за земельного вопроса. Участники акции жалуются, что паи, на которых растет их урожай, теперь арендуют сторонние компании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама