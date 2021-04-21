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В Житомирской области уволили чиновника, назвавшего депутата "дебилкой с высохшими мозгами"

21 апреля, 12:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Житомирской области вспыхнул скандал с секретарем горсовета – его уволили за постоянные оскорбления депутата – подробности

В Житомирской области уволили секретаря Коростышевского городского совета Юрия Сарапийчука из-за сексизма и оскорблений в адрес депутата Юлии Юзефович.

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Об этом инциденте написала народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун в Facebook.

По ее словам, Сарапийчук пренебрежительно относился к депутату, кричал, оскорблял и высмеивал ее.

"Дебилка, идиотка, не человек... Пошла вон, у тебя высохшие мозги... Ты скандалистка, интригантка... Но я вас уважаю как женщину", - процитировала нардеп бывшего чиновника.

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После этого разговора Юлия Юзефович пожаловалась на Сарапийчука и "отстояла себя". Нардеп отмечает, что ранее чиновник был прокурором.

Депутаты горсовета проголосовали за увольнение Сарапийчука.

Напомним, в Украине могут ввести наказание за сексизм. Соответствующие законопроекты уже в парламенте.

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