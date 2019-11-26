В Житомирской области в ДТП пострадали восемь человек: фото

В Житомирской области микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, на автодороге Киев – Ковель – Ягодин в Лугинском районе 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и съехал с дороги. В результате спринтер перевернулся и оказался в кювете.

В дорожном происшествии пострадали водитель и семь его пассажиров. Женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районную больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы рассказывали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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