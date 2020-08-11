В Житомирской области в реке нашли старинную лодку (фото)

В Житомирской области нашли редкую древлянскую лодку.

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Об этом сообщил Житомирский областной туристический информационный центр в Facebook.

Отмечается, что археологи достали практически целую древнюю лодку из реки Уборть возле села Хочино Олевского района. Найденным экспонатом оказалась девятиметровая древлянская долбленка, сделана из соснового ствола. Такие судна использовали для переброски военных или торговых перевозок. Они руководствовались экипажем из семи человек.

"Поскольку р. Уборть была достаточно глубокой с крутыми поворотами, перегруженная лодка могла перекинуться и затонуть. Еще одной, пока рабочей, версией является нападение местных разбойных группировок во время перевозки груза", – отмечают специалисты.

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Находку отвезли в краеведческий музей Олевска. На месте продолжаются археологические раскопки.

Напомним, ранее на территории Национального заповедника "София Киевская" нашли сооружение времен Киевской Руси.

Кроме этого, в Винницкой области, недалеко от села Гопчица, в глиняном карьере нашли кости гигантского животного , возраст которого оценили как минимум в 18 тысяч лет. Местные краеведы установили, что останки принадлежат вымершему виду шерстистых носорогов.

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